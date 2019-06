Marega é alvo prioritário para o Wolverhampton

O contingente de 'portugueses' no Wolverhampton poderá estar prestes a aumentar. Numa lista sobre as prioridades dos 20 emblemas ingleses para o mercado de transferências, publicada este sábado pelo britânico 'Mirror Sport', Moussa Marega, avançado maliano do FC Porto, aparece como o alvo prioritário para a equipa orientada por Nuno Espírito Santo.





Depois da contratação de Raúl Jiménez - antigo jogador do Benfica -, para a frente de ataque, a equipa sensação da última época da Premier League virou as atenções para mais um avançado da primeira liga portuguesa. É de relembrar que Marega tem contrato com o FC Porto até 2021 e está blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros. Na última época, marcou 21 golos em 47 partidas.