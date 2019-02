Marega e Danilo condicionados e Jorge ausente no arranque da preparação para o Sp. Braga

O FC Porto arrancou, este sábado, com a preparação para o duelo com o Sp. Braga, horas depois da vitória frente ao Tondela, por 3-0.Os dragões iniciaram os trabalhos com vista ao duelo da Taça de Portugal apenas com Marega, Aboubakar e Danilo entregues ao departamento médico, sendo que o dianteiro maliano e o médio luso deram passos importantes rumo à recuperação plena.Marega evoluiu para treino integrado condicionado, enquanto que Danilo passou de tratamento para treino condicionado e ginásio, o mesmo programa que Aboubakar.Jorge, por sua vez, esteve ausente "devidamente autorizado" para resolver "assuntos pessoais". Apontado à saída do Dragão, com o Santos na frente da corrida para garantir a sua contratação, o lateral brasileiro tem estado arredado dos treinos às ordens de Sérgio Conceição e este sábado ficou de fora com luz verde do clube.