Marega e Fábio Vieira sem ressentimentos após confusão: as 'juras de amor' nas redes

Já perto do final do encontro com o Tondela, Marega protagonizou um episódio pelo qual veio mais tarde pedir desculpas. O maliano ficou irritado por não poder bater o penálti que o próprio sofreu e chutou a bola para longe, deixando Fábio Vieira, o jogador escalado para a conversão do castigo máximo, sem reação.





No entanto, esse ato não criou qualquer tipo de problema entre ambos os jogadores e os dois deram conta disso mesmo no Instagram, ao trocarem elogios numa publicação de Fábio Vieira."Craque", escreveu Marega, recebendo resposta pronta do médio. "Juntos, craque", retorquiu o jovem.