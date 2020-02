Marega e luta contra racismo em Portugal: «É como num maço de tabaco: lês ‘fumar mata’ mas continuas a fumar»

Moussa Marega criticou Luís Godinho, o árbitro do encontro onde foi vítima de insultos racistas, e também a Liga de Futebol. O maliano diz que, em Portugal, só se tiram fotografias e colocam-se slogans contra o racismo, mas não se faz mais nada.





"Acho que todos gostaríamos que os jogos parassem neste tipo de situações. Devia haver uma atitude forte da parte dos árbitros, da parte da liga, isso de certeza. Eu, sinceramente, tudo o que vejo é ‘No To Racism’, ou isso assim, isso não representa nada. Fazem fotos em que juntam as equipas, mas isso não serve para nada. Serve para fazer uma foto e mais nada, apenas metemos ‘No To Racism’. É como quando compras um maço de tabaco, vês lá escrito ‘Fumar Mata’, muitos vão partilhar a mensagem, mas vais continuar a fumar", atirou, em declarações à Rádio Monte Carlo.