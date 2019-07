Marega e Mbemba apoiados após saída da CAN

Moussa Marega e Chancel Mbemba já saíram de cena na CAN e esse facto provocou natural desilusão nos dois jogadores do FC Porto. Tanto o maliano como o congolês manifestaram o seu descontentamento nas redes sociais e não se fizeram esperar as manifestações de apoio por parte dos dragões. "Muito dececionado por sair desta maneira! Desiludimos todo o povo maliano que confiava em nós! Penso que foi um bom ano, mas deveríamos ter feito melhor (eu deveria ter feito melhor...). O futebol é cruel, mas é assim", escreveu Marega, logo confortado pelos companheiros de equipa, Danilo Pereira e Loum. "Força, meu amigo! És um exemplo", referiu Danilo, acrescentando o senegalês: "Força, irmão!"

Uma desilusão partilhada por Mbemba, que também viu a República Democrática do Congo ser afastada da CAN. "Triste e dececionado por ter deixado a competição. Demos tudo neste jogo, mas certamente que poderíamos ter dado mais. Somos obrigados a aceitar o resultado... e obrigado a todo o povo congolês que nos apoiou", escreveu o capitão da seleção congolesa, que marcou um golo no jogo dos oitavos-de-final.

No que respeita à CAN, refira-se que Chidozie é o único portista que ainda está em prova, defrontando agora a África do Sul.