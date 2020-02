Marega e o tributo do Dragão: «Que adeptos incríveis»

Moussa Marega foi o jogador mais acarinhado no regresso do FC Porto ao Dragão após o tão badalado caso de racismo que o envolveu diretamente, em Guimarães.





Arrepiante: Ao minuto 11, o Dragão aplaudiu de pé Marega, mostrou esta tarja e o maliano respondeu



O avançado maliano recebeu vários 'mimos' da bancada, com o pico a sentir-se ao minuto correspondente ao número da sua camisola: o 11.Nessa altura, todo o Dragão se uniu para cantar o nome de Marega e os Super Dragões ergueram uma tarja que dizia "Somos todos Marega".Um gesto que não passou despercebido ao próprio jogador, que, para além do agradecimento feito em pleno relvado, revelou a sua gratidão também nas redes sociais."Que adeptos incríveis. Esta vitória é graças a você. Obrigado a todos pelo apoio. Você é enorme", escreveu Marega, numa publicação com um vídeo do momento em que o estádio entoou o seu nome e com uma fotografia da referida tarja erguida pela principal claque azul e branca.