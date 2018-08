Marega entou pedir desculpa antes da Supertaça

O choque de Marega com a realidade foi praticamente imediato depois de ter assumido uma atitude de confronto que não se coaduna com a gestão de grupo de Sérgio Conceição. O maliano foi afastado mas mostrou-se desde logo arrependido. Ao ponto de, sabe o nosso jornal, ter demonstrado vontade de pedir desculpa mesmo antes da realização da Supertaça, tentando assim não ser um fator de perturbação na disputa do primeiro troféu da temporada.Nessa altura, quem travou esse desejo foi Pinto da Costa. O presidente entendeu que, estando o mercado inglês ainda em aberto, e havendo possibilidade de o West Ham poder subir a parada, seria insensato estar a permitir uma reaproximação ao resto do plantel antes de a questão estar completamente clarificada.Posteriormente, já quando a SAD se mostrava mais predisposta a que o jogador voltasse a fazer parte das opções, dado que se manteve a treinar-se à parte do grupo durante praticamente três semanas, já foi Sérgio Conceição a mostrar-se inflexível, assumindo para o exterior a sua decisão e sem deixar que a mesma pesasse sobre os ombros de outros elementos da estrutura.O certo é que tanto o presidente como o treinador mantiveram sempre o respeito pelas respetivas esferas de influência, sem serem transpostas linhas vermelhas.Antes do desentendimento provocado pela tentação da Premier League, a renovação de Marega estava alinhavada. O jogador mantém o salário que lhe foi atribuído quando chegou do Marítimo, tendo ainda vínculo até 2020. A menos que algo mude, o que estava decidido internamente é que o FC Porto não podia premiar um jogador que pisou o risco. Sendo assim, será o seu comportamento a partir de agora a ditar a gestão da sua ligação ao clube.