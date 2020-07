Marega explicou o golo marcado de livre frente ao Moreirense

O golo de Marega contra o Moreirense não foi um golo qualquer, simplesmente porque foi o primeiro golo do maliano de livre direto, num total de 70 tentos, pelo menos desde que chegou ao futebol português, em 2014/15. No final da partida, já após receber a medalha referente ao título e ter levantado o troféu, o avançado fez um direto na sua conta no Instagram na qual ‘explicou’ como marcar um livre direto... ‘à Marega’. “O pé direito aqui [junto à bola] e olhar para o guarda-redes. Agora, cinco passos atrás. Um, dois, três, quatro, cinco e pára! Depois faz-se a contração do abdominal e concentração. Agora, respira-se três vezes e depois...”, detalhou Marega, de forma bem-humorada, enquanto rematava para a baliza onde o improvisado guarda-redes Loum desviou a bola com a cabeça.