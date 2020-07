Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Marega explodiu já perto do final do jogo com o Tondela Fábio Vieira foi escolhido para bater e o avançado desistiu do jogo. No fim, retratou-se publicamente





FEITIO. Avançado demonstrou uma vez mais o seu mau génio

• Foto: Nuno André Ferreira/movephoto