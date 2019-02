Marega fez tratamento à sua lesão muscular na China

Moussa Marega esteve na China a receber tratamento à rotura muscular sofrida no jogo com o V. Guimarães, no início deste mês. A pedido do seu empresário, o maliano foi tratado por um elemento da equipa médica (de origem brasileira) do Shangai SIPG, emblema chinês orientado por Vítor Pereira, ex-treinador do FC Porto. Depois da equipa estagiar no Dubai, o avançado acompanhou-a até á China.No início desta semana, o empresário César Boaventura afirmou na sua conta no Facebook que o avançado esteve no Dubai a ser tratado com o dopante denominada Meldonium, uma das substâncias mais controladas pelos organismos antidopagem de todo o mundo.Até ao momento, o FC Porto ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. No entanto, de notar que este tipo de situação, inclusivamente a localização dos atletas, é por ordem regulamentar relatada à Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).