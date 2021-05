Marega fora dos convocados do FC Porto

Marega ficou de fora da lista de convocados de Sérgio Conceição do FC Porto para o jogo com o Rio Ave (hoje, às 20H30), segundo apurou Record.





Recorde-se que depois de, no domingo, o Al Hilal ter confirmado a contratação de Moussa Marega, o maliano do FC Porto recorreu na terça-feira às redes sociais para dar conta do novo capítulo da sua carreira. "Estou muito orgulhoso por me juntar ao Al Hilal, obrigado pela vossa confiança em mim. Vamos escrever história juntos", escreveu.