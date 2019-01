Marega irritado na hora de sair

Marega foi substituído na reta final do encontro para dar lugar à estreia de Fernando Andrade, reforço de inverno do FC Porto, mas na hora de sair não escondeu alguma frustração, abandonando o relvado do Dragão com cara ‘de poucos amigos’.

No entanto, a irritação do maliano ficou ainda mais patente aquando da sua chegada ao banco de suplentes, altura em que se sentou e, por gestos e palavras, deixou escapar alguns protestos, tendo até de ser tranquilizado quer por Brahimi, que se encontrava já com a perna ligada, quer pelos restantes elementos da equipa sentados ao seu redor.