Marega já se juntou aos companheiros no Olival

A poucas horas da apresentação oficial aos sócios, diante do Monaco, o FC Porto voltou a treinar no Olival, na manhã deste sábado, e logo com um reforço de peso: Moussa Marega.O avançado maliano está de volta a Portugal depois de um período de férias pós-CAN e já se juntou aos restantes companheiros às ordens de Sérgio Conceição. A imagem do regresso do Maliano foi partilhada pelo próprio clube nas redes sociais e a boa disposição do dianteiro foi a nota mais vísivel.Quem também esteve no Olival foi Diogo Costa, que na sexta-feira foi submetido a uma intervenção à mão direita para reduzir uma luxação num dedo. O guardião surgiu igualmente numa fotografia partilhada pelos dragões, na qual é possível verificar que o jovem guarda-redes segue com uma proteção.