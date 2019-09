Marega lesionado e Zé Luís ausente do treino do FC Porto

Marega é o mais recente nome a juntar-se ao boletim clínico do FC Porto. O avançado maliano foi a novidade na lista de lesionados dos dragões, surgindo como estando em regime de treino condicionado, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo.O dianteiro não integrou na totalidade às ordens de Sérgio Conceição no regresso ao trabalho, após três dias de folga, e juntou-se a Pepe e Sérgio Oliveira no lote de indisponíveis.O defesa-central segue em tratamento à lesão no joelho e o médio continua num regime de tratamento e ginásio, estando ainda longe de estar em pleno da entorse contraída frente ao Krasnodar.Por outro lado, Danilo, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Tomás Esteves, Fábio Silva, Marchesín, Nakajima , Corona, Luis Díaz e Matheus Uribe estão ao serviço das respetivas seleções. Face às baixas, Sérgio Conceição chamou ao treino da equipa principal Tiago Gonçalves (Sub-17) e Ricardo Silva (FC Porto B).Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h30.