Marega leva responsáveis do Valencia a viajar para o Porto

O mercado de transferências está a poucos dias de fechar e são muitas as movimentações que ainda acontecem. Segundo a imprensa espanhola, Rodrigo deverá nos próximo dias deixar o Valencia rumo à capital espanhola para se juntar ao Atlético Madrid e o clube ché já está a trabalhar para colmatar a eventual saída. De acordo com o 'Superdeporte', o diretor geral do clube, Mateu Alemany, esteve no Porto para negociar Marega.A publicação espanhola refere que o dirigente espanhol viajou para Portugal para tentar assegurar o avançado do FC Porto, apesar de reconhecer que a transferência do maliano "seja complicada".Marega tem contrato até 2021 e um cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.