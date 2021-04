Marega nega entrevistas do empresário e deixa garantia quanto ao futuro

Moussa Marega usou a rede social Instagram esta sexta-feira para prestar um esclarecimento.





"O meu empresário não falou com nenhum jornalista nos últimos dias", escreveu o avançado do FC Porto, deixando, depois, um pedido: "Parem de me associar a clubes da Turquia, não tenho contacto com eles, tudo isso é falso".Marega não negou a notícia avançada por, algumas horas antes, na edição online, que dá conta da proposta que tem em cima da mesa,, com um valor total de 15 milhões de euros. Todavia, deixa de parte a hipótese de rumar ao Fenerbahçe.No que toca às declarações Aziz Ben Aissa, que Marega veio agora negar, essas diziam que o agente não chegou a acordo com o FC Porto para a renovação do contrato.