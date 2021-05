Marega nem aqueceu

A ausência de Moussa Marega do onze do FC Porto, por troca com Toni Martínez, foi a grande surpresa apresentada por Sérgio Conceição na partida de ontem. O maliano, de 30 anos, esteve no banco de suplentes e nem sequer chegou a realizar exercícios de aquecimento, isto com as substituições operadas pelo seu técnico a apontarem noutro sentido, nomeadamente com a entrada em campo de Evanilson. Marega, recorde-se, viu o Al Hilal oficializar anteontem a sua chegada ao clube na próxima época.

Entretanto, Mbemba viu o quinto amarelo e não defronta o Rio Ave. Além disso, saiu lesionado num joelho ao intervalo.