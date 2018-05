Moussa Marega é um dos jogadores de que Sérgio Conceição e a SAD não querem abrir mão para a próxima época, mas a pressão de Inglaterra vai aumentando. Depois do Everton e do West Ham, agora é o Aston Villa que se coloca no encalço do avançado, de 27 anos. De acordo com o ‘Mirror’, os responsáveis do Aston Villa estão apenas a aguardar pela vitória frente ao Fulham, no jogo que determina o terceiro clube a ascender à Premier League, para atacar a contratação do maliano, cuja cláusula de rescisão é de 40 milhões de euros.