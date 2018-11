Marega pode ficar 'sozinho'

Está em aberto a possibilidade de Marega atuar a solo no ataque esta noite, pois o regresso de Soares ao lote de elegíveis, após ter ficado de fora da Champions, não garante a sua reentrada direta no onze.

O ponta-de-lança constará certamente na ficha de jogo frente ao Sp. Braga, mas poderá fazê-lo na condição de suplente. Tudo porque as condições climatéricas, o estado do relvado e até a própria Adicionar força do adversário poderão levar Sérgio Conceição a considerar o reforço do meio-campo com um terceiro elemento, ficando assim Marega como referência única no eixo ofensivo.

Na prática, a opção resultaria numa repetição do onze com que o FC Porto defrontou e bateu o Lokomotiv Moscovo, partida na qual, em condições semelhantes e, aí, sem poder contar com Soares, o técnico fez avançar Herrera.