Marega recordou primeiro golo pelo FC Porto

Moussa Marega recordou o seu primeiro golo pelo FC Porto e fê-lo com alguma emoção, dado que nessa altura não atravessava uma fase positiva na equipa. Foi frente ao Gil Vicente, na 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, na época 2015/16, ao oitavo jogo que fez depois de trocar o Marítimo pelos dragões.

"Este golo aliviou-me, foi um golo que chegou num período muito, muito difícil para mim. O Bueno lançou o Aboubakar em profundidade, com um belo passe. Quando vi o Aboubakar partir, acelerei o mais que pude. Ele encaminhou-se para a baliza, e como eu estava em muito boa posição gritei ‘Abou’, ele ouviu-me e, mesmo sem olhar para mim, serviu-me com o pé esquerdo, direitinho, e eu com o pé direito atirei para as redes. Dediquei aos adeptos, pelos quais tenho muito respeito. Aquele foi um dia muito especial", lembrou o maliano, de 29 anos, numa publicação dos dragões no Twitter.

Esse foi, aliás, o único golo que Marega fez nessa meia época. Na temporada seguinte foi emprestado ao V. Guimarães.