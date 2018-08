Marega recebeu perdão e foi reintegrado no FC Porto

O avançado Marega voltou a trabalhar esta quarta-feira com os restantes companheiros portistas. O maliano foi finalmente perdoado por Sérgio Conceição pelo facto de ter tentado provocar a saída do clube, para aceder a uma proposta de 30 milhões de euros do West Ham, e depois de ter apresentadodesculpas no balneário foi-lhe permitido terminar o seu exílio.Note-se que Marega já estava afastado dos treinos dos azuis e brancos pelo menos desde o dia anterior à Supertaça, a 3 de agosto. Tendo em conta que o primeiro choque tinha acontecido ao final da manhã anterior, o dianteiro ficou a apenas um dia de completar três semanas de afastamento.Na conferência de imprensa antes da deslocação ao Jamor, para o encontro com o Belenenses, Sérgio Conceição tinha-se mostrado pouco impressionado com as referência de Pinto da Costa que apontava para esta semana como a janela temporadal da reintegração de Marega. "Não sei se será uma boa notícia. Depende... Se Marega treinar, se estiver comprometido, se estiver envolvido... Vamos ver. Não quero falar mais disso", disparou o treinador.No boletim clínico portista continuam a constar quatro nomes: Diogo Costa (trabalho de ginásio), Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio), Danilo (treino condicionado e trabalho de ginásio) e Soares (tratamento).