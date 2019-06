Marega sem oferta do Marselha

Moussa Marega tem sido apontado com insistência ao Olympique Marselha nos últimos dias, mas fonte próxima do jogador garantiu ao ‘La Provence’, de França, que o interesse do emblema agora liderado por André Villas-Boas não é real e que não chegaram ao jogador quaisquer propostas do clube francês.

"Isso não são mais do que rumores, não há interesse nem ofertas do OM pelo Moussa", apontou a referida fonte, relembrando que o avançado, de 28 anos, tem uma cláusula alta, cifrada, recorde-se, nos 35 milhões de euros. "Para além disso, o FC Porto pode pedir muito dinheiro, não seria a primeira vez que o clube o faria", apontou à mesma publicação.

Entretanto, tal como se esperava, Marega faz parte da lista de 23 jogadores convocados pelo selecionador do Mali para entrar em ação na CAN.