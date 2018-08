O nosso jornal tentou perceber se o caso teria resultado na abertura de um eventual processo disciplinar a Marega. Fonte oficial do FC Porto remeteu para as explicações dadas por Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de ontem, ao final da tarde, pelo que, à partida, o maliano não estará sob a alçada disciplinar do clube.Certo é que o avançado esteve ontem afastado do grupo de trabalho e tudo indica que hoje não vai marcar sequer presença nas bancadas do Estádio Municipal de Aveiro a assistir ao encontro. Resta agora saber se no regresso do FC Porto aos trabalhos, aconteça ele domingo ou segunda-feira, Marega será reintegrado.Não obstante o desfecho da situação ser ainda uma incógnita, é desde logo certo que no seio do balneário não será apenas passada uma esponja sobre o assunto, como se nada tivesse acontecido. Para Marega continuar no Dragão, o maliano terá de fazer um pedido de desculpas a todo o grupo de trabalho. Este é um princípio do grupo liderado por Sérgio Conceição, e do qual o treinador não abdicará.

Autor: André Monteiro