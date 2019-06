Mariano Díaz apontado

Mariano Díaz, avançado do Real Madrid, não tem espaço no projeto de Zidane para a próxima temporada e foi sondado por vários emblemas europeus, entre eles o FC Porto, noticiou ontem a ‘Don Balón’, de Espanha. De acordo com aquela publicações, os dragões recolheram informações sobre o hispano-dominicano, juntamente com Valencia, Sevilha, Betis, Ajax e Lyon. Díaz foi recomprado pelo Real Madrid aos franceses na última época, por 25 milhões de euros, e os merengues não quererão vendê-lo agora por um valor inferior.