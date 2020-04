Mário Jardel elogia o "amigo" Sérgio Conceição: «É a cara do FC Porto»

Mário Jardel foi um dos convidados da FC Porto TV para recordar o tricampeonato conquistado pelos dragões em 1997 e não esqueceu os momentos que passou no clube, especialmente a parceria de sucesso com Ljubinko Drulovic, que também esteve no programa 'FC Porto em casa', e Sérgio Conceição, com quem também jogou duas épocas.





O antigo goleador lembrou as férias que pagou ao atual técnico portista, em 1998, por este ter feito mais assistências para Jardel do que qualquer outro jogador do plantel e elogiou a sua qualidade agora como técnico."Tenho essas fotos todas da família dele aqui no Brasil. Tenho um carinho enorme pelo Sérgio, também faz parte da minha história, ele teve a felicidade de ir jogar para Itália, hoje é um grande treinador, na minha opinião é a cara do FC Porto", vincou o brasileiro.