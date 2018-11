Mário Jardel matou saudades do FC Porto

Mário Jardel está a começar a carreira no agenciamento de jogadores e deslocou-se a Portugal para abrir portas. O antigo goleador, agora com 45 anos, aproveitou para passar pelo Estádio do Dragão e assistir ao jogo do FC Porto frente ao Schalke 04. O brasileiro recordou grandes noites europeias que viveu com a camisola do clube e teve oportunidade de ver Moussa Marega igualar um recorde que lhe pertencia desde a época 1999/2000, quatro jogos consecutivos a marcar na fase de grupos da Champions.O ex-jogador assistiu ao jogo ao lado de Vítor Baía, João Pinto e do bibota Fernando Gomes e conviveu também com Pinto da Costa, Reinaldo Teles e Sérgio Conceição, com quem jogou duas épocas. Acompanhado pelo seu filho, Jardel não poderia acabar a visita ao Dragão sem passar pelo balneário, onde esteve com Alex Telles, que lhe ofereceu a camisola. Momentos de grande emoção para o brasileiro que vestiu a camisola portista entre 1996 e 2000, tendo somado 175 jogos e 168 golos.Também Artur, outro avançado que jogou com Jardel nos dragões, marcou presença no estádio para apoiar a equipa.