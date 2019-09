Mário Silva junta-se a Pedro Emanuel no Almería

Mário Silva vai assumir o cargo de diretor da formação do Almería e, assim, juntar-se a Pedro Emanuel no emblema da 2.ª liga espanhola.





O técnico que levou os sub-19 do FC Porto à conquista da Youth League irá permanecer ligado aos escalões mais jovens, desta vez como responsável total pela 'cantera'.A informação foi avançada pelos meios de comunicação locais, que colocaram a circular até fotos do técnico já nas instalações do clube espanhol.