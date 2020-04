Mário Silva lembra vitória na Youth League: «Se calhar não tivemos bem a noção do feito alcançado»

Atualmente fora dos bancos, Mário Silva continua a acompanhar a trajetória do FC Porto e não esconde que gostaria de ver os dragões conquistarem a dobradinha esta época. "Desejo que o FC Porto continue a ganhar, que é o que nós queremos, e que consigamos ganhar este campeonato e a Taça de Portugal, porque o merecemos", referiu o técnico no programa 'FC Porto em casa'.





De resto, Mário Silva teve hoje um dia especial, já que passou um ano sobre a vitória dos dragões na UEFA Youth League, onde comandava a equipa de Sub-19. Uma data que lhe traz boas recordações."Lembro-me desse dia com saudades, orgulho e muita felicidade, por perceber o feito histórico que todos conseguimos. Eu represento um grupo de jogadores, uma estrutura que sempre nos apoiou para termos todas as condições para triunfar. Represento a figura de treinador, um elemento que fez parte de um grupo fantástico que entrou para a história do FC Porto e do futebol português. Foi um momento único e brilhante de todos. Se calhar, na altura não tivemos bem a noção do feito que conseguimos", recordou o técnico.