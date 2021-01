Marius despediu-se dos dragões: «Serei sempre grato ao FC Porto»

Marius, avançado do Chade que rescindiu o contrato que o ligava ao FC Porto até 2022, deixou uma mensagem de agradecimento a todo o universo portista, incluindo aos técnicos Sérgio Conceição e Rui Barros, com quem trabalhou no clube.





"Gostaria de agradecer inteiramente ao FC Porto, aos adeptos, aos meus companheiros de equipa, às equipas técnicas e a Sérgio Conceição e Rui Barros. Foi um grande orgulho para mim evoluir sob as cores azuis e brancas, serei sempre grato durante toda a minha vida ao FCP, por me ter aberto as suas portas e possibilitar-me realizar um sonho. Hoje, os nossos caminhos separam-se, mas o meu coração nunca deixará de o amar e ser grato por essa oportunidade", escreveu o avançado no Instagram, agradecendo também aos Super Dragões, e ao seu líder Fernando Madureira, pelo apoio dado durante o período que passou no clube.Recorde-se que Marius chegou ao FC Porto no verão de 2018 e marcou logo na estreia pela equipa principal, na 1.ª jornada do campeonato, frente ao Chaves. Depois dos nove minutos que fez diante dos flavienses, só somou mais 27' numa eliminatória da Taça de Portugal, com o Vila Real. Na época passada esteve cedido ao Aves e na presente temporada trabalhou com a equipa B dos dragões, mas não chegou a jogar.