Marius rescindiu contrato com o FC Porto

Marius já não é jogador do FC Porto. O avançado do Chade, de 23 anos, rescindiu o contrato que o ligava aos dragões, tornando-se agora um jogador livre. Chegado ao Dragão no início da época 2018/19, Marius deixou boas indicações à partida, marcando um golo na estreia, frente ao Chaves, mas nunca conseguiu afirmar-se.





Agora, deu por terminado o vínculo que tinha com os azuis e brancos até final da próxima temporada, despedindo-se com dois jogos e um golo apontado.