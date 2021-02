Marko Grujic: «A Juventus não tem tido grandes resultados na Europa»

Marko Grujic acredita que o FC Porto tem boas hipóteses de seguir em frente na Liga dos Campeões. Uma opinião baseada nas recentes prestações da Vecchia Signora na Europa e também na campanha que a formação italiana está a fazer a nível interno.

“Foram eliminados tanto pelo Lyon, como pelo Ajax. Nos últimos anos não têm tido grandes resultados na Europa. E, mesmo em Itália, não me parece que sejam favoritos a vencer o título, olhando aos clubes de Milão”, apontou o médio, em declarações ao site esloveno 24ur, antes de elencar as razões pelas quais acredita que o FC Porto pode manter-se em prova.

“Temos boas hipóteses. Temos uma boa mentalidade e um treinador que foi jogador em Itália, certamente conhece a mentalidade. Estamos bem preparados. Tudo é possível”, referiu Grujic.

Ainda assim, o médio sérvio assumiu que não é “realista” esperar o título europeu e virou o foco para o campeonato. “O Sporting está fenomenal, nós estamos atrás, mas o ano passado recuperámos de uma grande desvantagem”, finalizou.

Pepe, Conceição e ainda o Liverpool

Marko Grujic deixou rasgados elogios a Pepe. O médio referiu que acredita que o defesa-central é “muito parecido” com o astro luso, na forma como “trata do corpo e procura recuperar”. Por outro lado, também disse palavras positivas a Sérgio Conceição. “Certamente, alcançará grande sucesso pelo FC Porto e chegará a ligas mais fortes”, disse. Sobre o Liverpool, apontou que, com as lesões, poderia ter chances na equipa, mas não se arrependeu da decisão de sair.