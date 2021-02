Marko Grujic entre os jogadores que o Liverpool quer vender

A temporada ainda está longe do final, mas em Anfield já se trabalha de olho na próxima. Entradas, saídas, regressos... Muito está já a ser estudado na casa forte do Liverpool e segundo o 'The Athletic' é provável que os próximos meses sejam repletos de novidades. A começar pela longa lista de jogadores que podem deixar os reds em definitivo, de forma a garantir verbas para reinvestir no plantel, na qual entra o portista Marko Grujic.





Atualmente cedido ao FC Porto, o sérvio não estará nos planos de Jürgen Klopp e deverá seguir o caminho na saída definitiva de Anfield juntamente com Adrian, Marko Grujic, Harry Wilson, Loris Karius, Sheyi Ojo e Taiwo Awoniyi, isto para lá de Georginio Wijnaldum, que como tem sido falado irá sair a custo zero no final do seu contrato.