O portal francês 'Le 10 Sport' adianta esta sexta-feira que o Marselha poderá nos próximos dias avançar para contactos junto do FC Porto tendo em vista a contratação, a título de empréstimo, do médio Mikel Agu. Apreciado pelo técnico Rudi Garcia, o médio nigeriano, de 25 anos, é visto pelos franceses como o candidato ideal para reforçar o meio campo.Segundo o mesmo portal, o Marselha ainda não iniciou contactos, mas deverá fazê-lo em breve, propondo aos dragões um empréstimo de uma temporada com opção de compra do médio africano, que tem contrato com o FC Porto até 2021 e que, ao que parece, volta a não entrar nas contas de Sérgio Conceição.

Autor: Fábio Lima