Martin Dúbravka apontado à baliza do FC Porto

O FC Porto continua no mercado em busca de um guarda-redes e, em virtude dessa necessidade, são vários os nomes que, desde a abertura da janela de transferências, têm sido colocados na órbita dos azuis e brancos.Neste sentido, este sábado, a imprensa inglesa dá conta de mais um potencial alvo dos dragões: Martin Dúbravka, guardião eslovaco do Newcastle.De acordo com os relatos colocados a circular pelo Daily Mail, o FC Porto é um dos emblemas apontados como potencial destino para o guarda-redes, que chegou a titular dos Magpies com Rafael Bénitez e que, em virtude da saída do técnico espanhol, tem o futuro em aberto.Internacional pela Eslováquia em 19 ocasiões, Dúbravka foi contratado pelo Newcastle em janeiro de 2018, custando 4,5 milhões de euros ao emblema inglês.