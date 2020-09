Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Martínez com 'ganas' de começar aventura no FC Porto Ainda não foi ontem que o processo se resolveu e o ponta-de-lança acompanha a situação com expectativa. Quer ser integrado o quanto antes





• Foto: José Reis / Movephoto