Martins Soares dá "todo o apoio" a Nuno Lobo

Depois de se ter colocado à margem desta corrida eleitoral, uma vez que só avançaria para uma candidatura que fosse "abrangente", Martins Soares revelou ao nosso jornal que recebeu um contacto de Nuno Lobo, putativo candidato a estas eleições, com um pedido de apoio. "Logo depois de eu ter dito que não seria candidato, o Nuno Lobo, pessoa que conheço há muitos anos, ligou-me para saber se poderia contar com o meu apoio. Disse-lhe que sim, que lhe daria todos os apoios de que precisasse", referiu o único associado do FC Porto que até agora concorreu contra Pinto da Costa em atos eleitorais.

Quando a Nuno Lobo, confirmou a ligação com Martins Soares e mostrou-se indignado pelo facto de não ter sido alargado o prazo para a entrega das candidaturas, face ao problema do coronavírus. "Fecha-se tudo, o próprio FC Porto fechou as suas lojas, mas mantém-se todo o processo de formação e apresentação das listas? Não faz sentido nenhum, é uma vergonha. Recolha de assinaturas? Como? Estamos todos remetidos a isolamento", questionou.