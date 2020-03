Mascotes de FC Porto e Feirense unem-se para combater a Covid-19

Todo o cuidado é pouco, todo o esforço deve ser feito e a união é indispensável para lutar contra a Covid-19. Protagonistas de mais um gesto de solidariedade do futebol para a sociedade foram, nesta manhã, o Draco e o Billlas.





A mascote do FC Porto uniu-se à do Feirense para uma ação de sensibilização através de uma mensagem conjunta nas redes sociais. "Vamos todos fazer a nossa parte: fiquem em casa; saiam só para trabalhar, ir ao supermercado, à farmácia ou para auxiliar quem precisa; mantenham o distanciamento social", pode ler-se na conta dos respetivos clubes e nas páginas pessoais das próprias mascotes.O fair-play e o zelar pelos valores nobres do desporto já não são novidades na relação de amizade entre ambos. Na temporada transata, o Draco e o Billas levaram a cabo duas ações de desportivismo antes dos confrontos entre FC Porto e Feirense para a Liga NOS. Agora que ambos os clubes até jogam em divisões diferentes, as mascotes continuam muito próximas, confiantes de que "esta fase difícil vai ser ultrapassada" e que, depois, imagine-se, até se vão juntar…para uma jantarada!