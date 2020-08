Matheus Uribe e Luis Díaz diretos ao onze do FC Porto

Se em relação a Luis Díaz havia boas possibilidades de jogar a final da Taça de Portugal, tal como Record noticiou, já Matheus Uribe tinha a sua participação em risco, devido à lesão muscular que contraiu em Braga, na última jornada do campeonato. O médio recuperou do problema no joelho e Sérgio Conceição não hesitou em avançar com os dois internacionais colombianos logo desde o apito inicial, procurando assim trocar as voltas a Nélson Veríssimo.

No caso do médio foi uma aposta ganha do técnico, uma vez que ajudou a dar consistência à equipa do FC Porto no centro do terreno. Já o extremo viu-se arredado do jogo ainda no decorrer da primeira parte, depois de ter visto dois cartões amarelos, deixando os dragões reduzidos a 10 elementos desde cedo. O único portista que não pôde dar o seu contributo à equipa por motivo de lesão foi Iván Marcano, há muito fora das opções.