Matías Bunge revela "interessados" em Corona, mas garante: «Primeiro quer ser campeão»

O excelente momento de forma de Corona colocou o mexicano no radar de alguns clubes da alta roda do futebol europeu. A garantia foi feita por Matías Bunge, empresário do jogador, em declarações ao jornal "Marca", que ressalvou, ainda assim, que o camisola 17 dos dragões não está "obcecado" em mudar-se, até porque "quer ser campeão primeiro".





"O Corona está a cumprir a quinta temporada em Portugal e há clubes das principais ligas europeias que o têm referenciado. Ele tem o sonho de jogar noutro campeonato, mas não está obcecado por isso. Primeiro quer ser campeão no FC Porto e, a partir daí, ver qual pode ser a melhor opção para todas as partes. Sabemos que há interesse de alguns clubes e isso também o motiva a continuar a trabalhar da mesma forma", apontou o agente do extremo internacional pelo México, salvaguarando, porém, que, caso haja uma proposta formal, esta será avaliada.Matías Bunge teceu rasgados elogios a Corona e à fase que o extremo atravessa, mas fez questão de sublinhar que o brilho do mexicano em muito se deve, também, a Sérgio Conceição."O facto de ele ter um treinador mais exigente faz com que Corona se destaque e todos possamos ver, de forma mais constante, as qualidades que sempre teve. Ele chegou à Holanda com 20 anos de idade e agora está na sétima temporada na Europa. Isso revela a sua maturidade. Chegou solteiro e agora é casado e tem dois filhos, o que lhe dá mais estabilidade. Mas este momento não é o topo, Corona vai continuar a crescer", asseverou.O jornal "Marca" fez também questão de ouvir Michael Jansen, técnico que orientou Corona no Twente e que, em declarações ao diário espanhol, teve várias palavras positivas para com o mexicano."Ele era um talento, muito criativo. Lembro-me que teve alguns problemas de adaptação cultural, especialmente por causa da língua. Ele acertou ao escolher a Eredivisie antes de dar o salto para um grande clube", apontou o antigo técnico do camisola 17 dos dragões.