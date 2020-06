Matos Fernandes agastado com insinuações sobre segurança das urnas

Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto em final de mandato, mostrou-se esta terça-feira agastado com as insinuações relativas à segurança das urnas das últimas eleições portistas, na noite de 6 para 7 de junho. O juiz jubilado evidenciou o seu desagrado no discurso inaugural da cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais para 2020-24, incluindo a direção de Pinto da Costa.





"Gostava, de forma politicamente incorreta, de lastimar algumas situações condenáveis que decorreram durante este processo eleitoral. E estou-me a referir a quem nas televisões chamou a atenção para o perigo que era a noite que as urnas iriam passar de um dia para o outro, insinuando que poderia haver milagre da multiplicação dos votos e que as urnas de uma candidatura podiam multiplicar-se durante a noite. Eu, palerma e medroso, na noite que completava a idade que trago comigo, deu-me para andar no Dragão Arena com um segurança a ver se as urnas estavam a inchar. A que mais me custou foi a de alguém que se aclama o protótipo da verdade desportiva. Por isso, bendito covid-19 que nos permitiu fazer zapping sem ouvir patetices ligadas ao futebol. A triquina é uma larva que ataca animais que comemos, particularmente os suínos, e que a carne mal cozinhada pode causar a morte. A moral e a triquina vivem na carne do porco. É capaz de ter alguma razão", referiu Matos Fernandes.Depois, num tom mais pessoal, o dirigente dirigiu-se a Pinto da Costa, que conheceu de forma mais próxima durante o último mandato. "Bendita a sua mãe, que lhe disse para ir em frente se era essa a sua vontade. O FC Porto deve muito a essa senhora. Um homem inimitável, de uma personalidade e cultura ímpares. Todos os que temos trabalhado com ele, estamos gratos por saber que não nos falha, não nos abandona, não nos esquece", afirmou.