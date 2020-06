Matos Fernandes: «Todos ganhámos com a participação e exposição dos pontos de vista»

Matos Fernandes termina o mandato como presidente da Mesa da Assembleia Geral e não poderia fazê-lo em melhor contexto, segundo fez questão de garantir.





"Felicitar os vencedores na certeza que não tenho de consolar os vencidos. Todos ganhámos com a participação e exposição dos nossos pontos de vista. Todos queremos o bem do FC Porto. Agradeço a todos os sacrifícios que fizeram ao dar o corpo às balas", apontou."Sublinhar comportamento exemplar dos sócios do FC Porto. Foi uma prova de amor ao clube", sublinhou.Prestes a sair de cena nos dragões, Matos Fernandes terminou o discurso num tom de gratidão e com um "viva o FC Porto".