Maxi com o foco no FC Porto

Aos 34 anos, Maxi Pereira terá decidido concentrar-se definitivamente no FC Porto e abdicar da seleção uruguaia, colocando na prateleira uma carreira de 126 jogos pela equipa principal do seu país, por quem conquistou a Copa América’2011 e ficou em 4º lugar no Mundial’2010. Depois de ter marcado presença na Rússia, no último verão, onde não fez qualquer jogo, o lateral pediu ao selecionador Óscar Tabárez para o dispensar dos encontros particulares que se seguiram.

Já lá vão três jogos e mais dois estão no horizonte dos uruguaios, frente ao Brasil e França, e Maxi não constou de nenhuma convocatória até ao momento. Um cenário interpretado pela comunicação social uruguaia como um abandono da seleção, onde ainda é recordista de presenças.

Sem a pressão dos jogos e viagens ao serviço do Uruguai, Maxi ficou com maior disponibilidade para representar o FC Porto e a verdade é que o início de época tem sido positivo para o experiente defesa. Foi titular em todas as jornadas do campeonato, Champions e na Supertaça Cândido de Oliveira, tendo falhado apenas os dois encontros da Allianz Cup e a eliminatória da Taça de Portugal, em gestão de esforço. Esta época já leva 15 jogos, quase tantos como fez em toda a temporada passada (23). Um esforço e dedicação que estão a ser recompensados por Sérgio Conceição.