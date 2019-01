Maxi, Danilo, Otávio e Aboubakar ainda condicionados no treino do FC Porto

O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira a preparação do jogo de sábado com o Sporting, relativo à final da Taça da Liga de futebol, em Braga, com Maxi Pereira, Danilo, Otávio e Vincent Aboubakar condicionados.De acordo com a informação publicada no sítio dos dragões, e no que diz respeito ao boletim clínico, Maxi Pereira realizou treino integrado condicionado, Danilo fez tratamento e treino condicionado e Otávio treino integrado condicionado.Vincent Aboubakar, lesionado de longa duração que continua fora das contas do treinador Sérgio Conceição, realizou treino condicionado e ginásio, enquanto Marius, da equipa B, fez tratamento e ginásio.Antes do início do treino, 170 crianças do Colégio Júlio Dinis estiveram no Olival a cantar as Janeiras ao plantel, uma tradição que continua a ser cumprida no primeiro mês do novo ano.Os campeões nacionais voltam a treinar pelas 11 horas de sexta-feira, novamente no Olival, à porta fechada. A partir das 12h30, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição fará a antevisão do encontro com o Sporting.FC Porto e Sporting - detentor do troféu - disputam a final da Taça da Liga pelas 19:45 de sábado, em Braga, prova que os 'dragões', finalistas vencidos por duas vezes, nunca conquistaram.