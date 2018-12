Maxi Pereira: «Era muito importante ganhar hoje»

Maxi Pereira mostrou-se satisfeito com o triunfo deste domingo diante do Rio Ave, sublinhando também o apoio dos adeptos."Um jogo difícil, contra uma boa equipa, que teve mérito pela forma como jogou no Dragão. Mas há também muito mérito do FC Porto. A equipa já vem há uns jogos jogando com uma intensidade alta e isso sentiu-se hoje. A equipa sentiu um bocado jogo. Mas conseguimos dar a volta na primeira parte. Estou feliz pela vitória e pelos adeptos. Era muito importante ganhar hoje.""As pessoas sabem que é muito importante para nós, que sentimos o apoio. Sabemos o esforço que fazem e hoje foi bonito ver as famílias e toda a gente aqui.""Não olhamos para os recordes. Sabíamos que era importante ganhar, acima de tudo pela equipa. Era importante os 3 pontos porque sabemos que os rivais têm jogos difíceis.""Tento sempre fazer o melhor e acompanhar o ataque. Se puder fazer uma assistência ou ajudar fico feliz. Mas também sei que sou defesa e o mais importante é defender bem e não sofrer golos. No geral, fizemos um bom jogo."