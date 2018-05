Sagrar-se campeão nacional pelo FC Porto na sua 3ª época no clube tirou um peso dos ombros de Maxi Pereira. Ao site do clube, o uruguaio admitiu que a seca de títulos com a camisola azul e branca já o incomodava."Se calhar as pessoas não imaginam, mas para mim foi um alívio ser campeão no FC Porto, já há três anos que tinha isso atravessado na garganta. Foi um alívio muito grande para mim e para a minha família. Ganhar uma Liga com o teu clube é muito importante", referiu o defesa, para o qual este plantel "fica na história pela sua humildade, fome de ganhar algo importante e muito trabalho".Também Diogo Dalot se regozijou pelo feito. "A nível pessoal este título significa muito. Como disse o presidente, significa entrar para a história do clube e isso é algo fantástico para mim. É um sonho realizado, mais um. E estou muito orgulhoso por isso", afirmou o jovem lateral, dedicando o título aos adeptos: "Dedico a todos os que nos apoiaram e estiveram connosco nos momentos em que parecia que íamos perder tudo."

Autores: A.M.