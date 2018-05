Continuar a ler

Durante os festejos do título, o uruguaio confessou várias vezes que gostaria de continuar no Dragão e esse desejo poderá concretizar-se à boleia da saída de Ricardo Pereira, já que o plantel vai ficar apenas com Diogo Dalot para a posição de lateral-direito.Outra possibilidade em cima da mesa é o regresso ao seu país, onde o Peñarol o aguarda de braços abertos. Maxi não abre o jogo relativamente a esse cenário, deixando-o para segundo plano nesta fase: "Sempre disse que era um sonho jogar nesse clube, mas não posso dizer mais nada sobre o tema. Primeiro estou concentrado na seleção e só depois vou ver se as pessoas estão interessadas", explicou o defesa, admitindo que está há muito tempo em Portugal e essa circunstância faz com que sejam muitas as saudades da família. "Há sempre a ilusão de voltar a qualquer momento", acrescentou o jogador.