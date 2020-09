Mbaye já foi operado à lesão no joelho

Mouhamed Mbaye foi ontem submetido a cirurgia, de forma a iniciar a recuperação à rotura do ligamento cruzado anterior que sofreu nesta pré-temporada. O guardião foi operado por José Carlos Noronha, um especialista neste tipo de casos, e, segundo uma nota emitida pelos dragões, a intervenção decorreu sem qualquer tipo de sobressaltos. Inicia-se, assim, uma nova etapa para o jovem guarda-redes, que implicará largos meses de recobro. O regresso aos relvados apenas deverá verificar-se em 2021.

De resto, no treino de ontem, nota para a alta médica recebida por Cláudio Ramos, que, até aqui, estava a contas com um ligeiro problema físico. Sérgio Conceição contou com um total de 32 elementos, voltando o grupo a treinar na parte da manhã no Olival.