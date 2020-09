Mbaye lesiona-se com gravidade no joelho esquerdo

Mouhamed Mbaye, guarda-redes do FC Porto, sofreu, durante a sessão de trabalho da parte da tarde desta quinta-feira, uma entorse no joelho esquerdo, lesão que resultou em uma rotura do ligamento cruzado anterior.





Através de uma nota publicada no seu sítio oficial, os dragões desejaram "as melhoras" ao guardião senegalês, sem anunciar o tempo de paragem do jovem jogador."Durante a sessão de trabalho da parte da tarde desta quinta-feira, Mouhamed Mbaye sofreu uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou uma rotura do ligamento cruzado anterior. O plantel e toda a estrutura técnica do FC Porto desejam as melhoras ao guarda-redes senegalês.", pode ler-se.