Mbemba, as noites em que não havia jantar e a eletricidade... depois do futebol

Em entrevista à revida 'Dragões', Mbemba, central do FC Porto, levantou um pouco o véu sobre a sua vida particular e desde logo se destacaram duas vivências do passado. A escassez de comida em casa e o interesse por... eletricidade.





"Estudei em África para me tornar eletricista, mas tive de abandonar os estudos no 5.º ano por falta de meios. Era uma espécie de paixão minha, por ver o meu tio a trabalhar na atividade. Quando acabar a carreira de futebolista quero manter-me no mundo do futebol, mas também voltarei a dar atenção ao sector da eletricidade para aprender um pouco mais", contou o defesa.Irmão mais velho de uma família com nove filhos, Mbemba sente-se feliz por, acima de tudo, a sua carreira lhe permitir ajudar aqueles que mais ama. "Em certos dias, tomava o pequeno-almoço e depois, à noite, se não houvesse nada, não havia, não jantávamos. Vivíamos dessa maneira, aceitámos essa realidade. Alguma coisa teríamos de comer a cada dia e eu ajudava no que podia. As dificuldades deram-me força para trabalhar. Hoje em dia fico muito feliz quando olho para a minha família e vejo como se encontra, tal como fico contente com a minha carreira, com tudo de uma forma geral", revelou.