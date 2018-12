Mbemba avaliará no verão o interesse do Anderlecht

Chancel Mbemba está na lista de potenciais reforços do Anderlecht, que de resto também já cobiçou o central quando o FC Porto encetou um longo processo negocial com o Newcastle no último verão. Porém, de acordo com as informações avançadas pelo jornal belga ‘Het Nieuwsblad’, a intenção esbarra não só nos interesses dos azuis e brancos como do próprio jogador.

Além do plano de futuro que os dragões têm para o jogador, é o próprio que pretende aguardar pelo final da época para, aí sim, ponderar sobre o seu futuro. Até lá, garante a mesma publicação, o congolês está focado em ajudar o FC Porto a chegar aos seus objetivos e, no plano pessoal, lutar por mais minutos em campo.

Adrián e Valencia

Noutro âmbito, se gundo noticiou a rádio 97.7, de Espanha, Adrián López está nas cogitações do Valencia para janeiro. A equipa che, no 14º lugar da liga espanhola, procura reforços.